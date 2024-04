El presidente López Obrador tiene incontinencia y no deja de hablar de temas electorales, asegura la candidata presidencial de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

“Yo la prohibición de las Mañaneras es porque el presidente tiene incontinencia para declarar sobre la elección. Si él no se metiera en la elección las Mañaneras podrían seguir. El problema es que el presidente ya tiene más de 30 medidas cautelares y no hace absolutamente nada. Es por eso. Entonces ¿yo qué le diría al presidente? Como es incapaz de dejar de opinar de la contienda electoral, porque le encanta. Entonces la única manera es que no haya Mañanera, para que ya no tenga ese peligro”.

Además, añade, tras la reunión que sostuvo con los integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la petición de suspender las Mañaneras no es un acto autoritario, y por el contrario, autoritario es perseguir a los ministros de culto por expresar sus puntos de vista en materia política, a grado tal que hay 60 sacerdotes que están siendo investigados por esta razón. (Por Arturo García Caudillo)