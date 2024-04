El ministro en retiro Arturo Zaldívar es un chillón que en lugar de ponerse a disposición para que se le investigue, ahora quiere contrademandar a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, dice la candidata a la Presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

“Él investigó más de 270 quejas anónimas contra integrantes del Poder Judicial ahora que le toca una queja él no le gusta, pero yo me eché toditito el libro de Hernán Gómez, toditito y habla de la traición de Palacio y habla de cómo el Ministro de la Corte pues solía hacer ciertas cosas indebidas. Y si Zaldívar tiene pruebas que presente lo que quiera presentar pero deje de estar chillando, porque es un hombre majadero, prepotente, que me ha agredido una y otra vez y yo no he ido de chillona como él”.

Reiteró su apoyo a la ministra Piña, de quien dijo, no está en campaña ni le está apoyando, a grado tal de que ni siquiera se han reunido. (Por Arturo García Caudillo)