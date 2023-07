Tras haber sufrido agresiones por parte de simpatizantes de Morena, quienes no vieron con buenos ojos su presencia en Oaxaca, la senadora hidalguense, Xóchitl Gálvez, les hizo un llamado para que se tranquilicen y tomen las cosas con calma.

“Y estaba comprando, yo suelo comprar artesanía no estaba haciendo promoción política, no estaba entregando folletos, no estaba pidiendo nada indebido. La gente se acercó a tomarse fotos. Desde Alcalá, por ejemplo, la gente se acercaba normal, porque me reconocen, porque les caigo bien y ni modo, les caigo bien y también se rieron y me mandaron ahí reventadores para sacarme de la feria. Y pues pobres artesanas, porque yo estaba comprando y creo que no era justo. Entonces decirle al de Morena que se tome un calmex o que se tome un te de tila”.

Por cierto, Gálvez Ruíz estaba feliz, porque asegura que ya consiguió las 150 mil firmas necesarias para continuar como aspirante al cargo de coordinador del Frente Amplio por México. (Por Arturo García Caudillo)