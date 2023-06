La presentación de la plataforma de donde saldrá el candidato de la oposición rumbo a la Presidencia de la República, motivó diversas reacciones entre los aspirantes, como en el caso de la senadora Xóchitl Gálvez.

“Tuvimos una reunión con Marko Cortés en la mañana, le externé algunas dudas, le voy a presentar por escrito el tema que me inquieta, que es el tema de la plataforma digital, yo quiero que sea más digital todo, porque obviamente me parece que una manera de no requerir tantos recursos es justo utilizando la tecnología. Entonces vamos a ver si aceptan esta posibilidad de que también sea un voto híbrido. O sea, que sea voto en urna, pero también voto digital. De eso dependo. Esa es mi única inquietud, que no sea un tema de dinero, que sea más bien un tema sencillo y que la gente pueda participar fácil”.

Entre los aspirantes que se dieron cita en el anuncio, además de Gálvez, estuvieron los panistas Santiago Creel, Lilly Téllez, Juan Carlos Romero Hicks y Jorge Luis Preciado; los priístas Claudia Ruíz Massieu, Enrique de la Madrid y Miguel Ángel Gurría; mientras que del PRD estuvo Silvano Aureoles; y aunque usted no lo crea, Juanito, alcalde por un día de Iztapalapa. (Por Arturo García Caudillo)