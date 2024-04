La candidata a la Presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, hizo un llamado a la ciudadanía, como lo hizo en Chiapas, para que la apoyen en las urnas el próximo 2 de junio.

“Aquí me dijeron Xóchitl sálvanos. Vamos a salvar a México todos, vamos a salvar a México de esta inseguridad y de esta delincuencia. Yo les pido que me acompañen. No tengo los millones de pesos de la Sheinbaum para pintar bardas por todo Chiapas, pero los tengo a ustedes, tengo sus corazones, salgan a promover el voto, salgan a trabajar, ayúdennos a ganar. Este 2 de junio vamos a ganar”.

Gálvez Ruíz tuvo actividades privadas en preparación para el debate del próximo domingo, pero para mantenerse vigente, publicó el siguiente texto en redes sociales: “Sólo con un gobierno que hable con la verdad vamos a recuperar el valor de la vida, la libertad y la prosperidad”. (Por Arturo García Caudillo)