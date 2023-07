Ante las afirmaciones que este viernes hiciera el presidente López Obrador, acusando a la senadora Xóchitl Gálvez de beneficiarse de sus cargos como funcionaria pública para acceder a contratos por más de mil 400 millones de pesos, la legisladora hidalguense respondió.

“Ahorita me voy a reunir con mis abogados para ver el tema de la demanda porque hoy sí se rebasaron todos los límites y yo tengo que proteger mi patrimonio porque finalmente mi empresa tiene 31 años y este señor se va a ir y yo tengo que seguir generando y produciendo porque a mis hijos no les he enseñado otra cosa más que a trabajar”.

Pero además, Gálvez Ruíz respondió en redes sociales, donde reiteró que no tiene nada que ocultar, y por el contrario quedó en evidencia que López Obrador está haciendo el oso usando recursos públicos para investigarla, dejando en claro que tampoco sabe contar. (Por Arturo García Caudillo)