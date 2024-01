Las precandidatas a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, y a la gubernatura de Jalisco Laura Haro, cerraron en Guadalajara sus respectivas precampañas, donde aprovecharon para lanzar retos a sus adversarios políticos.

En la plaza de la República bajo un sol abrasador Xóchitl Gálvez señaló que habló con la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora Cecilia Flores, con quien se comprometió a acompañarla durante una jornada de búsqueda de personas desaparecidas, y anticipó que su rival Claudia Sheinbaum no aceptará el reto.

“Yo le he dicho que si, con todo respeto, la otra señora no va a ir porque tiene miedo. La otra señora no le va a dar la cara a las madres buscadoras porque ella dice que todo está bien. Ella dice que en México la gente está muy contenta”.

El evento reunió a cerca de tres mil personas que fueron citadas hasta dos horas antes para después escuchar hasta una hora de discursos. (Por José Luis Escamilla)