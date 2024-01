La senadora con licencia Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, presentó este lunes una denuncia ante la Fiscalía General de la República, contra la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, por uso de recursos públicos en su precampaña.

“Del uso indebido y uso ilegal de recursos públicos en beneficio de la candidata de Morena, dadas las declaraciones de San Juana Martínez, que asegura que se le pidió moche por las indemnizaciones de los trabajadores de Notimex. Entonces es un hecho público y la Fiscalía está obligada a citarla”.

Recordó que durante la campaña interna de Morena, el ex canciller Marcelo Ebrard presentó una denuncia similar y ello comprueba que es un hecho recurrente y no es la primera vez que sucede. Y aunque no es parte de esta denuncia, los acarreos durante el último fin de semana. (Por Arturo García Caudillo)