La candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, reclama la falta de empatía por parte del Ejecutivo Federal, que hoy se hace la víctima y acusa a la activista Ceci Flores de intentar un montaje al descubrir una fosa clandestina en la Ciudad de México.

“Yo a Ceci Flores la conocí porque la recibí, porque me pidió hablar conmigo. Lo que ella pide es ser escuchada. El presidente tuvo su oportunidad, ella le pidió una audiencia y se la negó. Quizás si la hubiera recibido hubiera podido escuchar su lucha. Y ella lo que quiere es acompañar a otras madres que han perdido a sus hijos. Yo no tengo los elementos para decir si es un montaje o no, ellos son la autoridad. Lo que sí me extraña es que hayan resuelto en fast track, en menos de 24 horas”.

Y en cuanto a la queja del presidente, Gálvez Ruíz señaló que el Ejecutivo siempre se quiere hacer la víctima.

“Es que al presidente le encanta ser la vístima, se hace la víctima, pues. Es increíble, todo es un atentado, es un complot y el único que se mete en la elección es el presidente”. (Por: Arturo García Caudillo)