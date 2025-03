Los Xolos de Tijuana cesaron al entrenador colombiano, Juan Carlos Osorio, tras la remontada épica de Atlas, que después de ir perdiendo 3-0, termino ganando el encuentro del domingo por 4-3. El golpe fue tan contundente para el timonel sudamericano que su equipo quedó en el último lugar de la tabla, tras sufrir su séptima derrota en los últimos 8 encuentros.

Después de la derrota del domingo, Osorio pidió disculpas a la afición de Xolos y dijo que estaba triste. “Tengo que pedir disculpas a los aficionados por lo sucedido hoy. He tenido decepciones en la vida y en el mundo futbol duras y dolorosas, como el partido que se perdió contra Chile 7-0, pero lo de hoy me dejó muy triste. Asumo toda la responsabilidad de lo sucedido, de pronto creo que me apresuré en los cambios. Me equivoqué en depositarle tanta presión a los jugadores jóvenes”, indicó en la conferencia al termino del encuentro.

El ex-técnico de la Selección Nacional, llegó a la Perrera el torneo pasado, en total dirigió 32 partidos, con saldo de 12 victorias, 7 empates y 13 derrotas. Logró clasificar al equipo a la Liguilla anterior, en donde llegó hasta los Cuartos de Final y fue eliminado por Cruz Azul. (Por Manuel Trujillo Soriano)