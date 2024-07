Entre errores arbitrales y personales Chivas fue goleado por los Xolos al caer 4-2 en juego de la fecha 2 de la Liga MX que se llevó a cabo en Tijuana.

El Guadalajara por momentos generó ocasiones de gol, como en dos ocasiones Chicharito Hernández marcó, pero fueron anulados, aunque uno de ellos en remate de cabeza se veía que no fue fuera de lugar.

Domingo Blanco, dos de Raúl Zúñiga y uno más de Christian Rivera vía penal para la victoria de Xolos. Cade Cowell y el novato Armando González descontaron por los Rojiblancos.

El técnico Fernando Gago llegó molesto a la conferencia de prensa, pero evitó hablar del trabajo del novato silbante Iván Antonio López. “Seguir trabajando. Hay un montón de cosas que corregir en la victoria y en la derrota. Del arbitraje no voy a hablar, ya me sancionaron una vez. Los primeros 25 minutos jugamos lo que queríamos. Perdimos un poco el control, el gol nos confundió y dejamos de hacer lo que teníamos que hacer. El segundo tiempo tomamos más riesgos y el partido se equiparó y tuvimos algunas situaciones de gol. Hay situaciones buenas y muchas sensaciones negativas y tenemos que trabajar en eso”.

Lo malo fue que luego de una riña dentro del estadio, un par de aficionados fueron atacados a balazos a las afueras del inmueble. (Por Martín Navarro Vásquez)