Los Xolos de Tijuana confirman que están despertando en la Liga MX, pero lo hacen muy tarde al vencer 3-1 a Puebla por la fecha 16 y ahora solo buscan lograr salir del último sitio de la tabla de porcentaje.

Raúl Zúñiga (48′), Efrain Álvarez (66′) y Kevin Castañeda (74′) anotaron para el triunfo de los Xolos. Miguel Sansores quien marcó el gol de los camoteros fue expulsado al minuto 55.

El técnico de Tijuana Miguel Herrera dijo estar contento con el triunfo, pero acepta que no se evita el fracaso del torneo, aunque ya planea seguir en el timón.

“No necesito que me digan si sigo o no, tengo contrato hasta el 2026 y estamos platicando ya y planeando lo que sigue. Primero tengo que pensar quién se va a ir, muchas cosas que tenemos que aterrizar, desafortunadamente para el proyecto que tenemos quedamos fuera, pero tendremos tiempo”, dijo el llamado Piojo.

Con 5 puntos Puebla es el peor equipo del torneo.

El equipo de Bravos de Juarez logró su segundo triunfo del torneo al vencer 2-0 de visita al Mazatlán. Los goles fueron de Avilés Hurtado (59′) y Jesús Venegas (67′). A los del puerto sinaloense les afectó la expulsión de José Madueña al minuto 40 del primer tiempo. Así la pelea por los tres últimos sitios de la tabla de cocientes está al rojo vivo y todo puede cambiar en la última fecha: Xolos es último al momento y pagaría 80 millones de pesos, Juárez penúltimo y tendría que desembolsar 47 millones de pesos y Mazatlán en el sitio 16 de la tabla pagaría 33 millones de pesos. Sin embargo en la última jornada todo puede cambiar. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoXolosFC)