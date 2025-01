Mientras la directiva del Cruz Azul insiste en demandar a Martín Anselmi por abandono laboral, luego de que se fue del equipo a Europa y planea su llegada al Porto, el futbolista polaco Mateusz Bogusz ya llegó a México y en las próximas horas se convertirá en el nuevo y flamante refuerzo de la máquina.

Bogusz llega procedente de la MLS con el equipo de LAFC, y después de que hubo dudas de su posible llegada, ya que se esperaba el pasado jueves y no llegó, ante el adiós de Anselmi.

Por cierto que este sábado Joel Huiqui será quien dirija al Cruz azul en el estadio de CU frente al Puebla. En los demás juegos sabatinos: León Vs Juárez, Chivas-Tigres, Santos Vs América, y Monterrey-Pachuca. (Por Martín Navarro Vásquez)