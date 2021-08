A unas horas de presentar su tercer informe anual de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró estar satisfecho con lo logrado hasta ahora, por lo que ya podría irse satisfecho.

“Quiero decir que estoy satisfecho con lo que hemos logrado, me podría ir tranquilo con mi conciencia porque ya hay cosas que son irreversibles, o para no ser tan tajantes, casi irreversibles. Como comprenderán ya me podría yo ir tranquilo, pero vamos a continuar, si así lo decide el pueblo. También no sólo es la voluntad del pueblo, es la naturaleza, es la ciencia, es el creador. No sé qué me depare el destino, pero si tengo suerte y llego a septiembre del 24, que voy a entregar la banda presidencial, pues yo creo que vamos a dejar bien consolidado el proceso de transformación”.

El recinto Juárez de Palacio Nacional será la sede del informe, el cual se celebrará este miércoles a las 10 de la mañana. (Por Arturo García Caudillo)