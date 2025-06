El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ratifica el anuncio de la presidenta Sheinbaum sobre el periodo extraordinario de sesiones, con lo cual confirma que no se incluirán dictámenes de última.

“Nosotros estamos listos, pero será hasta el próximo primero de septiembre. Ya no habrá periodos extraordinarios, esta será la última ocasión en este proceso, en este receso, que se lleve a cabo un periodo extraordinario y será hasta el primero de septiembre cuando inicie el análisis, la discusión y la deliberación sobre la reforma electoral que ha anunciado hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. Me parece correcto su anuncio”.

Gracias a esto, añade, se termina el debate e incluso la actitud de la oposición de estar criticando al Congreso de que iban a aprobar al vapor leyes importantes como las que se derivan de la reforma judicial. (Por Arturo García Caudillo)