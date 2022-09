Pocos pero ya hay algunos baños públicos funcionando en las inmediaciones de las diferentes estaciones del Peribús.

Se trata de estas estructuras rectangulares de color gris colocadas en los carriles laterales del Periférico, en el exterior de las estaciones de este medio de transporte, y que fueron prometidas como una de las principales ventajas de este proyecto.

La señora Carmen se encarga de limpiar los baños ubicados en la estación Ciudad Judicial y por tan solo cinco pesos mantiene los sanitarios impecables.

“Apenas están abriendo. Entonces, hay otros que no los han terminando, por eso no están abiertos -¿éste sí está abierto?- Este está ya abierto -Oiga, felicidades porque lo tiene muy limpio- Pues mire, yo no sé, todavía me dicen, pero que tengo ver si están limpios. Yo tengo que limpiar todo alrededor, lo trato de mantener limpio”.

Estas mismas instalaciones también tienen un cuarto para ser utilizado como lactario y un baño especial para personas con discapacidad, pero ninguno de estos dos apartados están abiertos. (Por José Luis Escamilla)