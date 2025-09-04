Los trabajos coordinados entre el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, la Fiscalía del Estado, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas han permitido localizar hasta hoy 18 cuerpos en las fosas clandestinas del panteón municipal de San Sebastianito, en Tlaquepaque.

De los dos hallazgos más recientes, el colectivo informó que uno de los cadáveres vestía un boxer a rayas, tenis deportivos negros y un pantalón de mezclilla. En la misma fosa se localizó además un huarache de mujer, lo que abre nuevas líneas de investigación.

Las labores de excavación y procesamiento en el cementerio continúan bajo resguardo de las autoridades, y no se descarta que el número de cuerpos encontrados aumente en los próximos días. (Por Edgar Flores Maciel)