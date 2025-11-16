Ya son 32 selecciones las clasificadas al Mundial 2026. Este domingo en la eliminatoria de la UEFA sellaron su pase Portugal y Noruega.

El equipo noruego lo logró tras golear a Italia 4-1, donde nuevamente la figura fue Erling Haaland con dos anotaciones. Los italianos jugarán repechaje. Noruega no juega una Copa Mundial desde hace 28 años.

La otra escuadra calificada es Portugal, luego de que se impuso de manera humillante 9 goles por 1 a Armenia y sin Cristiano Ronaldo quien estará suspendido.

Inglaterra ya con el boleto asegurado desde antes derrotó 2-0 a Albania. Francia 3-1 se impuso a Azerbaiyán y de último minuto Irlanda venció 3-2 a Hungría.

Un total de 16 selecciones participarán en la repesca UEFA de la Copa Mundial siendo un total de 12 que quedaron segundas en la fase de clasificación y 4 que vienen de la Nations League.

Las ya seguras en la reclasificación son: Albania, República Checa, República de Irlanda, Ucrania, Italia, además de Rumanía, Suecia e Irlanda del Norte. (Por Martín Navarro Vásquez)