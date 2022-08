Aunque en número son pocos, sí son enjundiosos los trabajadores que comenzaron desde el pasado fin de semana con las primeras obras que forman parte de la construcción del paso a desnivel de la Venta del Astillero sobre la carretera a Nogales.

Su labor es prioritaria porque son los encargados de habilitar los carriles alternos por donde circularán los vehículos una vez que comience como tal la construcción del túnel.

“-¿Más o menos cuánto estimas que les tome habilitar esta parte central y hacer carriles?- La verdad no sé pero algunos tres meses -¿Tres meses para hacer nada más estos carriles alternos digamos?- Digamos que puede ser más porque no sabemos cómo vaya a estar el terreno y todo eso”.

En su momento hace dos años se estimó que la primera etapa de la obra requerirá cuando menos 40 millones de pesos, sin embargo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha actualizado esa información. (Por José Luis Escamilla)