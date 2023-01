Después de cuatro años de no lanzar música nueva, el cantante Yahir aseguró que para este año se enfocará totalmente en lo que será su próximo material discográfico, por lo que no aceptará ningún otro proyecto.

“Pero ahora no quedarme no quedarme a deber nada con la música en el 2023 y 2024, así qué no vamos a agarrar ningún proyecto de tele, ni de ningún reality, nada de nada, entonces quiero dar lo mejor al público que tanto me ha apoyado”.

Yahir mencionó que será en los próximos meses cuando comenzará a lanzar nuevos sencillos, pero por el momento se enfoca en la presentación que realizará con el concepto 2000´s Pop Tour el 4 de febrero en el Auditorio Telmex. (Por Katia Plascencia Muciño / Foto: @yahirmusic)