La actriz Yalitza Aparicio visitó Guadalajara para participar en el Festival de Cine de Autor con la película “Presencias”. En conferencia de prensa, Yalitza mencionó que luego de haber sido nominada al Óscar, su único sueño es seguir participando en proyectos que la hagan crecer como actriz:

“Por el momento quiero seguir trabajando en proyectos que me gustan, que me atraigan, proyectos que signifiquen algo para mí, no me importa si hago un proyecto por año, pero que sea algo que realmente quiero hacer y que disfrute hacer”.

Tras la proyección de la cinta “Presencias” Yalitza Aparicio recibió un premio honorario por su aportación al

Cine mexicano por parte de los organizadores del festival. (Por Katia Plascencia Muciño)