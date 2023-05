Se celebró ayer el Gran Giro Ciclista, Guadalajara 2023, con la participación de Mil 600 pedalistas. En la prueba de Gran Fondo de 140 kilómetros categoría varonil, repitió como ganador por segundo año, el jalisciense, Luis Alonso Rodríguez Carrillo, quien comentó.

“Muy contento de haber hecho el doblete, ya conocíamos muy bien la ruta siempre muy contentos con la organización con el gobierno que hace este esfuerzo de cerrar la ciudad de tal forma que los equipos nos sentimos muy seguros, disfrutamos mucho la ciudad de esta forma y a mi hoy me tocó ganar, pero realmente todo el trabajo lo hizo mi compañero Gabriel Nava”.

En femenil el triunfo se lo llevó la olímpica sinaloense, Yareli Salazar, quien y dijo que le gustó mucho el evento.

“Feliz de haber participado aquí en este evento, la verdad estuvo muy seguro y fue una ruta exigente pero bonita y me gustó mucho. nunca había tenido la oportunidad de competir en este Giro, porque en estas fechas compito en Europa y ahora me tocó”.

Esta competencia desquició por varias horas la vialidad en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. (Por Manuel Trujillo Soriano)