La presidenta Claudia Sheinbaum confirma que ella misma fue quien recomendó al ex subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud.

“Claro que sí, yo lo nombré, yo lo propuse. Sin problema, lo puedo decir, con gusto. —¿A partir de cuándo? —La fecha en donde él se iría, pues no tengo exactamente la fecha, pero si es como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. —¿Y enviará el nombramiento al Senado de la República? —No se requiere, no se requiere”.

Es de a deveras, agrega, no fue una noticia falsa, como se llegó a especular, el nombramiento de quien fuera responsable de la estrategia de México contra el Covid-19. (Por Arturo García Caudillo)