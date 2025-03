Con fuero o sin fuero, la investigación sobre las acusaciones en contra el ex futbolista y hoy diputado federal Cuauhtémoc Blanco, debe continuar, dice la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Sí, pero eso no quiere decir que se interrumpa la investigación, además ahora hay un nuevo fiscal en la Fiscalía de Morelos. Entonces es muy importante que siga la investigación y que él declare. Nosotros no vamos a proteger a nadie, eso tiene que quedar clarísimo, pero tiene que demostrarse que en efecto hay un delito. ¿Quién lo define? La Fiscalía. Entonces, tiene que seguir la investigación, la investigación no se cierra. Y esta idea de que ahora la presidenta está protegiendo. Yo no protejo a nadie, protejo al pueblo de México, es mi responsabilidad”.

Unos minutos después de estas palabras, Blanco Bravo se presentó a declarar ante la coordinación de delitos sexuales de la Fiscalía de Morelos. (Por Arturo García Caudillo)