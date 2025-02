Hablaré con quien tenga que hablar, dice el senador veracruzano Miguel Ángel Yunes, tras las inconformidades que desató por su afiliación a Morena.

“Yo estoy dispuesto a sentarme con quien sea, entiendo que ella tiene una posición, yo tengo otra y al final de cuentas yo estoy actuando de buena fé, así lo he hecho desde septiembre, una vez más lo digo. Lo hago también en respuesta que en el grupo parlamentario de Morena han tratado muy bien, he recibido un trato digno, correcto por parte de todas mis compañeras y compañeros senadores y del coordinador Adán Augusto. Por eso presenté la afiliación, y no lo hice con la intención de molestar a nadie ni de generar problemas, lo hice simple y sencillamente en un acto de congruencia por estar en el grupo legislativo desde septiembre”.

Y es que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle exigió a la dirigencia de su partido, no darle entrada a Yunes, a quien considera su enemigo político, ya que hasta la primera semana de septiembre militaba en el PAN, aunque fue su voto el que permitió la aprobación de la reforma judicial. (Por Arturo García Caudillo)