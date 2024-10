El senador veracruzano Miguel Ángel Yunes (en la foto), quien se convirtió en morenista a la semana de asumir el cargo, será expulsado del PAN a finales de este mes, así lo informa el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés.

“Es en breve, de hecho, va a ser a finales de este mes de octubre cuando la Comisión de Orden del Partido Acción Nacional va a declarar formal y legalmente la expulsión. Si ustedes no presionan en el Tribunal Electoral no nos lo van a regresar. Les pido que no presionen a los magistrados electorales que tienen para que sí quede expulsado del partido”.

Lo anterior lo informó tras el agarrón que sostuvieron en comisiones el líder panista y el coordinador de Morena, Adán Augusto López, en el que Cortés Mendoza acusó a los morenistas de haber comprado con impunidad a Yunes Márquez. (Por Arturo García Caudillo)