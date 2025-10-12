Ante más de 11 mil asistentes, la cantante Yuri ofreció la noche de este sábado un espectáculo lleno de energía y nostalgia en la Arena Guadalajara, como parte de su gira “Icónica”, con la que se reinventa sin perder su esencia.

Durante más de dos horas, la intérprete veracruzana recorrió los éxitos de su trayectoria con temas como “Déjala”, “Esperanzas”, “Dame un beso” y “La maldita primavera”, todos coreados por el público.

El show incluyó una cuidada producción con bailarines, inflables, efectos especiales y constantes cambios de vestuario. Uno de los momentos más emotivos ocurrió tras interpretar “Es ella más que yo”, cuando el público la ovacionó de pie durante varios minutos.

Yuri cerró la velada con una gran ovación y recibió un reconocimiento por ser la primera mujer en presentarse en la Arena Guadalajara. (Por Pilar Gutiérrez)