El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, afirmó que el municipio está haciendo todo a su alcance para resolver el conflicto en Chapalita de Occidente por la acción de una constructora de derribar una barda para abrir paso a su complejo de departamentos ubicado en Clouthier y Tepeyac y darle salida a más de 400 vehículos.

El edil señaló que cuando fue jefe de gabinete habló con los constructores y se llegó a un acuerdo para evitar conflictos con los vecinos, sin embargo, ahora recurrieron al Tribunal de Justicia Administrativa para poder hacer su ingreso a los departamentos.

“Yo te diría en lo personal yo creo que se pudo haber llegado a un arreglo pero la intransigencia de los constructores no fue la mejor”

El alcalde zapopano señaló que el plano original establecía que esa calle donde tumbaron la barda no era una cerrada. La vialidad terminó como privada desde hace más de 40 años porque el dueño del terreno no cedió el derecho de vía. Esta calle cerrada ahora pretenden que sea salida de vehículos de los edificios. (Por Héctor Escamilla Ramírez)