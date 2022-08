Habrá cambio de estrategia en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar en Zapopan, con la sustitución de titular y a raíz del caso Luz Raquel, señala el presidente municipal, Juan José Frangie.

“Tenemos un buen protocolo, pero requerimos estar más atentos, no tengo la menor duda de que está creciendo y que vamos a seguir reestructurando internamente para que esto no vuelva a suceder, no vuelva a suceder nunca y bueno vamos a reforzarla, apoyarla y estamos ahorita en el diagnóstico”.

Indica que tras el caso Luz Raquel aumentaron las denuncias de violencia contra mujeres.

Aclara Juan José Frangie que ya ofreció, el viernes pasado, una disculpa pública por el mal manejo del caso Luz Raquel y no volverá a hacerlo, como lo exigen mujeres paritaristas. (Por Claudia Manuela Pérez)