Cuando faltan un poco menos de 100 días para el inicio del mundial 2026 con sede en México, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, confirma que continúan con los preparativos finales. Se prevé que los eventos deportivos se lleven a cabo justo cuando es temporada de lluvias, y eso podría significar un enorme reto.

“Ya están definidos, autorizados por la FIFA, obviamente lo que tiene que ver, pues recordemos que será tiempo de lluvias y tienen que ser lugares que tengan seguridad para la gente y ahí partir en camiones; tendremos cerca de 300 camiones que se estarán rentando, no de servicio público para no afectar el servicio público. Son camiones que van a ser de una empresa privada —¿van a hacer rondas?— ida y vuelta”.

El presidente municipal de Zapopan afirmó que ya tienen previstos algunos sitios para el servicio de traslado de los aficionados hacia el estadio Guadalajara. (Por Gustavo Cárdenas)