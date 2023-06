Fue instalado hoy el Sistema Municipal Anticorrupción de Zapopan junto con su Comité de Participación Social que reúne a personas de la sociedad civil, representantes de universidades y organismos empresariales.

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, indica que este sistema tendrá a su cargo la evaluación de las políticas públicas en el combate a la corrupción y destacó que su meta es acabar con los llamados “gestores”.

“No deben de existir los gestores, o sea los gestores no deben de existir porque tú me puedes tramitar un permiso y dicen fíjate que debes dar cinco mil, diez mil o quince mil y eso no es cierto. Entonces, mientras tu puedas y tengas la facilidad de por línea, no necesitamos a los gestores”.

Asegura que en algunos permisos como en de una abarrotera, si el ordenamiento territorial lo permite, puede abrir y 30 días después llevar la documentación. (Por Claudia Manuela Pérez)