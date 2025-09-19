El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, confirmó que en octubre arrancará el proyecto de transporte público gratuito, para apoyar a los habitantes de colonias periféricas, principalmente para beneficiar a madres de familia y sus hijos.
El munícipe informó que se trata de un servicio que ofrecerán 17 camionetas tipo van que empezarán a operar en las zonas de Tesistán y Valle de los Molinos.
Explicó que dichas unidades podrán ingresar a zonas donde los camiones no pueden subir y la gente debe caminar muchos kilómetros.
