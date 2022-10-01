Cuánto faltan 10 días para La Romería 2025, el presidente municipal de Zapopan, Juan Jose Frangie, aseguró tener todo preparado de manera operativa y logística para la caminata y peregrinación de la imagen de la virgen de Zapopan, de regreso a su casa, desde la catedral de Guadalajara hasta la basílica.

“Estamos listos ya afinando los últimos detalles es el décimo año que nos toca organizarla y queremos que lo mismo que los 10 años saldo blanco y que hoy cae en domingo y se espera mucho más gente en domingo que acudan a la romería”.

El presidente municipal de Zapopan aclaró que no habrá ley seca durante los festejos de la Romería 2025. (Por Gustavo Cárdenas)