El pleno del Ayuntamiento de Zapopan negó una petición realizada por la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Valle Real donde solicitaban que el uso de las áreas municipales fuera exclusivo sólo para los condóminos y no pudieran ser usados por nadie fuera del fraccionamiento.

La petición se realizó desde agosto del año pasado por el presidente del consejo de Administración, Efraín Muñoz Franco, bajo el argumento que por tratarse en su mayoría de áreas verdes y casetas, no tendrían que ser usadas por nadie ajeno a Valle Real.

El municipio negó esta adenda al convenio que tiene con Valle Real, pues si bien el municipio les autoriza a los colonos tener plumas de acceso en vialidades municipales, a cambio que la Asociación de Colonos se haga cargo del mantenimiento y otros servicios, los espacios públicos dentro del fraccionamiento, como parques, andadores y camellones, siguen siendo de propiedad municipal y por ende públicos.

En el dictamen aprobado esta tarde ratifica además que Valle Real no puede prohibir el ingreso o el uso de las vialidades dentro del fraccionamiento, aunque si se le puede solicitar identificación a quienes quieran ingresar. (Por Héctor Escamilla Ramírez)