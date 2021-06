El alcalde electo de Zapopan, Juan José Frangie, asegura que Zapopan no dará permiso de habitabilidad para la Villa Panamericana en su administración, que inicia en octubre próximo, debido a los daños ecológicos que ocasionaría.

“No hay permiso, no hay habitabilidad -¿no la va a dar?- No -¿Van a clausurar o que van a hacer? Están vendiendo ellos ahorita sin tener la habitabilidad y definitivamente es lo que estamos analizando nosotros porque obviamente también están entrando los jueces con amparos y una serie de cosas, pero final de cuentas la gente yo le pediría que tuviera mucha precaución en comprar, porque si no hay habitabilidad no pueden escriturar”.

Finalmente no señaló si el Ayuntamiento realizaría alguna clausura a la Villa Panamericana. (Por Claudia Manuela Pérez)