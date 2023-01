Advierte el Ayuntamiento de Zapopan que no limitará el otorgamiento de licencias de construcción con fines comerciales en las inmediaciones de la carretera a Nogales, a pesar que vecinos de todos los fraccionamientos de la zona acusan que la vialidad está saturada.

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, indicó que se limitará la construcción de nuevos fraccionamientos pero hasta ahí.

“Yo no voy a parar el crecimiento para generar el empleo que tanto se necesita en Zapopan y lo que estamos haciendo lo habitacional sino que tener parques industriales para que pueda la gente tener su trabajo cercano a su casa y no pierda el tiempo en tanto traslado”.

El presidente municipal de Zapopan dijo que el ayuntamiento está en disposición de recibirle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la administración de la carretera a Nogales. (Por José Luis Escamilla)