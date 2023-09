Luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional el artículo de la Ley de ingresos de Zapopan que multaba hasta por 14 mil pesos a personas sorprendidas jugando en la calle, el síndico Rodrígo Escoto aseguró que desde que esta Ley de Ingresos entró en vigor, nadie fue multado por esta falta.

Aseguró que el reglamento no prohíbe las cascaritas o jugar en la calle, sino que se sancionará el que se cause molestia en la gente, y que lo que la Corte declaró inconstitucional, fue el hecho de que no se puede calcular la molestia de la gente para determinar el monto de una sanción.

“Es un reglamento que está redactado de una manera que puede ser perfectible, yo estoy de acuerdo en que puede ser perfectible y también el tema de la ley de ingresos que lo que está diciendo la corte que es inconstitucional los parámetros que estamos señalando por el tema de subjetividad”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)