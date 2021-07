Debido a que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco dictó medidas cautelares en favor de los desarrolladores para que el ayuntamiento de Zapopan no pueda clausurar las Villas Panamericanas y para que se cumplan diversos proceso administrativos, la administración de la ex villa maicera ya presentó los recursos de apelación ante la Sala Superior de dicho tribunal a fin de evitar entregar los permisos.

A través de un comunicado se especifica que las medidas cautelares fueron dictadas el pasado 4 de junio y que el ayuntamiento presentó el recurso el día 15 del mismo mes, siendo admitido hasta el día 18. También señala que la administración municipal está confiada en que el asunto se resolverá conforme a derecho y se acatará la resolución, misma que será definitiva.

En caso de que el ayuntamiento logre la revocación de estas medidas podrá evitar dar la habitabilidad, entregar las licencias de urbanización y autorizar la venta de estos espacios.

Finalmente, la administración zapopana hace un llamado a los compradores interesados en estos espacios a que no arriesguen su patrimonio en este y en cualquier desarrollo que no cuente con los permisos correspondientes de parte de la autoridad. (Por Aníbal Vivar Galván)