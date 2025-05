Ante la proximidad del temporal, autoridades redoblan sus esfuerzos para evitar que los casos de dengue se multipliquen, explica Miguel Ricardo Ochoa Plascencia, director general de Salud de Zapopan.

“En todo el municipio lo que ha reportado Secretaría de Salud van 626 casos probables, solo 60 confirmados, lo cual, para la semana en que estamos en estos momentos no es una cantidad significativa. No obstante la curva si es preocupante en cuanto comienza a llover, si no controlamos el mosco, si podemos tener un aumento significativo”.

Jalisco rebasa ya los 600 casos acumulados de dengue, por lo que Ochoa Plascencia llama a la población a descacharrizar para evitar los criaderos del mosco y a recibir atención oportuna en caso de presentar síntomas. (Por Gricelda Torres Zambrano)