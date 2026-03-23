La evaluación no es buena. Zapopan es el municipio de todo Jalisco con el mayor número de incendios forestales registrados durante la temporada de estiaje, así lo explicó Francisco Cortez Rivera, jefe de la unidad de Combate Forestal del municipio, al señalar que, pese a la humedad que prevaleció en las zonas boscosas, se registraron 133 incendios forestales.

“La hipótesis verdaderamente se cumplió, pese a que hubo humedad constante en el periodo de estiaje, el día de hoy llegamos a tener 133 incendios forestales, contra 98 no forestales. Lo más relevante que hay que destacar es que hemos reducido, no obstante que el temporal nos ha beneficiado, hemos reducido la superficie afectada por incendio bajándola de 29 a 17 hectáreas. El tiempo de atención que teníamos de 30 minutos a 10 minutos”.

Según el informe, la temporada de incendios forestales en Zapopan acabó con 971 hectáreas de bosques. (Por Gustavo Cárdenas)