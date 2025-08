La zona de Nextipac, en Zapopan, famosa por sus fallas geológicas y grietas, es ahora víctima de invasión, así lo denuncia el presidente municipal, Juan José Frangie, quien señala que ellos construyeron algunas fincas para reubicar a los afectados por las grietas, sin embargo, fueron tomadas por extraños.

El alcalde informó que las están rehabilitando.

“Están en Nextipac, fue donde estaban las grietas que había famosas allá, pero más para acá no es las grietas. Se hicieron con el objeto de cambiar a los que teníamos ahí, pero nos sobraron ahí tenemos 10 casas, -¿Estas casas no representan, no están en una zona de riesgo?- No, no, no, por eso las hicimos y esto fue un apoyo que se hizo en aquel tiempo, pero ya mucha gente ya no existió, ya no se quiso ir a vivir por ahí, por ese lado, y bueno, pues ahora vamos a disponer, vamos a estar haciendo un análisis”.

Las casas de Nextipac serán puestas a disposición para los damnificados de La Martinica. (Por Gustavo Cárdenas)