Ante señalamientos de supuestos abusos de policías de Zapopan en revisiones de vehículos, para detectar si cuentan con reporte de robo, el comisario Jorge Alberto Arizpe García, aseguró que de momento no han recibido ninguna queja ante Asuntos Internos por estas supuestas malas prácticas, ni querellas presentadas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Señaló que el único caso confirmado fue el de dos elementos que acosaron a una familia en carretera a Saltillo y se sanción a dichos uniformados.

“Los dos elementos están puestos a disposición de Asuntos Internos para determinar su situación. ¿Que va a venir sanción?. Va a venir sanción. Tiene que haber. Ahí fue la revisión. No hubo ningún otro acto de cohecho o de corrupción, pero fue los malos tratos”.

Expresó el comandante que él ha atendido casos personalmente y si se han detectado malas prácticas, estas son sancionadas de inmediato por los cuerpos policiales, pero no existen de momento quejas formales. Expresó que los operativos de la policía han permitido la recuperación de más de 750 vehículos con reporte de robo en el municipio. (Por Héctor Escamilla Ramírez)