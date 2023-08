Defiende el director del IMSS, Zoé Robledo, su decisión de declinar a la aspiración a convertirse en candidato de Morena a la gubernatura de Chiapas.

“Las decisiones por difíciles que sean cuando son las correctas creo que lo hacen estar satisfecho y tranquilo a uno con su conciencia. Quizá algunos no la van a poder entender en este momento, otros no la van a querer entender en este momento, pero creo que los hechos siguientes y demostrar por qué es que yo tomé esta decisión de seguir acompañando al presidente López Obrador encabezando este propósito de construir un nuevo Sistema de Salud”.

Asegura no descartar la posibilidad de lanzarse más adelante como candidato, pues apenas tiene 44 años de edad, y rechazó que su decisión tuviera que ver con malos manejos en torno a contratos multimillonarios en el IMSS, o los problemas por la falta de mantenimiento en los elevadores en varios hospitales. (Por Arturo García Caudillo)