Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, se localiza este viernes al sur de las costas de Michoacán y Colima, y provocará lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca.

Otro canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional ocasionará chubascos en el norte y centro del territorio nacional, además de lluvias fuertes en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará a México, originando rachas de viento en el noroeste del país.