Pese a que se reconoce como una zona de riesgo, colonias que fueron construidas sobre el cauce de un arroyo, Lomas de Tabachines y La Martinica no serán desalojadas. Esto fue lo que dijo el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, quien señaló que se trata del patrimonio de cientos de familias.

“No, desalojar esto no lo veo. Primero las vidas, pero les quitas el patrimonio, ¿y a dónde se va a vivir la gente? Como decía una señora, ahorita me comentaba que de repente empezó a llover y llover, y de repente ya estaba a 1 metro y llegó a estar a 1.60, 1.90″.

Juan José Frangie determinó que serán los vecinos afectados quienes decidan si se quedan en esa zona de riesgo o buscan un nuevo lugar para vivir. (Por Gustavo Cárdenas / Foto: José Cruz Sánchez Rodríguez)