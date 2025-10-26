Tras la reunión de gobernadores del centro y occidente del país, el mandatario de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, señaló que uno de los temas centrales fue la urgente, coordinación de seguridad en zonas limítrofes, para evitar que los delincuentes huyan al momento de cruzar las líneas estatales. Incluso pidió crear mecanismos para desdibujar los límites territoriales en situaciones de emergencia.

“Incluso poder tener criterios que nos permitan muchas veces que si en una persecución la policía estatal tiene que cruzar la frontera a otro, que no exista problema sino que además pueda haber reforzamiento de esos operativos”.

Las fronteras Jalisco-Michoacán y Jalisco-Zacatecas están identificadas como las más peligrosas que tiene la entidad. (Por Gustavo Cárdenas)