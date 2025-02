El Zoológico Guadalajara construye espacios para animales que ya no pueden ser exhibidos por enfermedades o problemas propios de su edad, explica su director, Luis Soto.

“En el Zoológico tenemos una área hoy que se encuentra en otra sección del Zoológico que se llama el área de no exhibición. Este espacio, es un espacio adaptado a los diferentes animales que habitan el zoológico, pero que por alguna razón ya no pueden estar en exhibición. Muchos de estos son animales que por su edad tienen algunos padecimientos o que a lo mejor ya requieren una atención mucho más cercana, más cuidadosa”

Este espacio estará en operación en junio o julio, pero los visitantes no tendrán acceso porque es para el descanso y atención de los animales más viejos o enfermos, los cuales incluso podrían estar sujetos a una terapia. (Por Gricelda Torres Zambrano)