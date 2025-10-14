Desborde de arroyos y canales, inundaciones que superaron los 50 centímetros y que dejaron bajo el agua a viviendas, negocios, espacios públicos, la pérdida de menaje de los ciudadanos y afectaciones en mobiliario público.

Esto han justificado al menos 11 municipios de Jalisco, quienes han declarado emergencia y están en espera de obtener recursos del gobierno del Estado, así lo informó Andrea Blanco, Coordinadora de Desarrollo Social de Jalisco.

“Al momento tenemos 11 municipios que han presentado documentación para la declaratoria de emergencia por el temporal y acceder al FOEDEN. Cómo es Yahualica, Tototlán, Ocotlán, Tlajomulco, Tlaquepaque, Cocula, Ayotlán, La Barca, Jocotepec, Villa Purificación y Puerto Vallarta”.

En el caso de El Salto, el municipio sí recibirá apoyo estatal pese a no haber entregado la solicitud en tiempo y forma. (Por Gustavo Cárdenas)