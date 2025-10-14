Autoridades estatales y federales, entre ellas el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad de Jalisco, intervinieron la mañana de este martes la Comisaría Municipal de La Huerta. El operativo inició alrededor de las 8:00 y concluyó cerca de las 11:00 horas.

De manera extraoficial se informó que la acción forma parte de revisiones aleatorias que buscan verificar el cumplimiento de licencias colectivas y el estatus de los elementos en materia de control y confianza.

Como parte del procedimiento, 43 policías municipales fueron trasladados a las instalaciones de la Calle 14, en Guadalajara, para la revisión de sus evaluaciones, mientras que las armas de cargo quedaron bajo resguardo.

Durante la intervención, la seguridad en La Huerta quedó a cargo de fuerzas estatales, la Guardia Nacional y la SEDENA. En un comunicado, el ayuntamiento afirmó que colaborará con las autoridades “en apego a la transparencia, la legalidad y el buen gobierno”. (Por Edgar Flores Maciel)