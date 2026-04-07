A 13 días del accidente en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, autoridades localizaron con vida a un segundo trabajador atrapado.
Este rescate se suma al de Fernando, de 26 años, quien fue liberado el día del incidente con lesiones y deshidratación, pero consciente.
Las labores continúan para ubicar a los dos mineros restantes.
Rescatan con vida a segundo minero atrapado en Sinaloa
A 13 días del accidente en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, autoridades localizaron con vida a un segundo trabajador atrapado.